Торжества в Киево-Печерской лавре: Митрополит Онуфрий 8 лет Предстоятель УПЦ - репортаж

Главное: Украинская Православная Церковь 17 августа празднует восьмую годовщину интронизации Митрополита Онуфрия на кафедру Киевских Митрополитов.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, с самого раннего утра на площади перед Успенским Собором Киево-Печерской лавры собралось множество верующих УПЦ.

«Сказали, что владыка уже едет и вот-вот будет, скорее-скорее, девочки, идите сюда», — созывала своих детей одна из верующих у входа в лавру.

Около 8 утра к Троицкой надвратной церкви Киево-Печерской обители прибыл Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Его обступили верующие, желающие получить архипастырское благословение. И тут же серьезное, отчасти даже строгое выражение лица Предстоятеля, сменилось отцовской улыбкой.

«Что меня всегда восхищает в нашем владыке — это его достоинство, — рассказывает одна из верующих Ольга Шилова. — Он стал Предстоятелем нашей Церкви в не самые простые для нее времена. Захваты храмов, спорные законы, провокации против Церкви, угрозы захвата лавры, а теперь вот война... Но несмотря на все эти трудности и испытания, владыка никогда не вел себя как-то недостойно. Не шел ни на какие компромиссы с совестью, защищал нас, простых верующих УПЦ и всегда отстаивал чистоту православной веры. Считаю, что нам очень повезло, что у нас такой Предстоятель, особенно в такое тяжелое для всех украинцев время. Поэтому хотелось бы пожелать владыке многая лета, жизненных сил и Божьей милости».

Вся дорожка от Троицкого надвратного храма, до собора была вымощена цветами и свежескошенными летними травами. Мятно-душистый аромат цветов, смешиваясь з запахом ладана, создавал особую праздничную атмосферу.

«Мне очень нравятся проповеди владыки Онуфрия, — отметила верующая УПЦ Анна Гливченко. — Знаете, есть священники, которые говорят красиво, витиевато, очень умно, но за этими словами часто можно потеряться в смысле проповеди. Наш владыка говорит точно и просто, понять его может даже ребенок, но вместе с тем слова его очень мудрые и лично мне всегда западают глубоко в душу, поддерживают меня. Это как есть много разных хороших украинских поэтов, но Шевченко он такой один, потому что чувствовал народ. Вот мне кажется, владыка так же тонко чувствует свою паству и всегда знает какие слова поддержки подобрать. Желаю ему многая лета».

Предстоятель УПЦ обратился к своей пастве проповедью.

«Человек должен готовиться к встрече с Богом, к вечной жизни. И эта подготовка совершается при помощи поста и молитвы, когда человек очищает себя от всякой скверны плоти и духа. Так человек очищает себя от греха, который является душевной болезнью, уничтожающей человека. Грех снаружи привлекателен, но по сути своей это яд! Разной силы, но это яд. Он отравляет человека. Один яд убивает человека за несколько лет или дней, а другой дольше действует на человека. Но все равно, грех причиняет человеку смерть. А Божья благодать — это благодать жизни. И благодать Божья стяжается при помощи поста и молитвы. И когда человек наполняет свою душу благодатью Божьей, то ему легко жить в любых условиях, в любом состоянии. Человек может быть богатым, может быть бедным, может быть ученым или нет, может быть больным или здоровым, старым или молодым — неважно. Если человек имеет в себе благодать Божью, то такому человеку легко жить. И никакие преграды, трудности, проблемы жизни не могут вывести человека из состояния человеческого образа. Он не лишается человеческого достоинства. Пусть Господь помогает нам, дорогие братия и сестры, проводить свою жизнь в покаянии, молитве, любить друг друга, терпеть друг друга, прощать друг другу. В этом и есть содержание христианского подвига: научиться любить Бога и ближнего, как самого себя. И тот человек, который достигает этой степени душевного совершенства, начинает еще на земле жить небесной жизнью», — отметил Митрополит Онуфрий.

В этот день десятки верующих пришли в Киево-Печерскую лавру с букетами цветов: розы, хризантемы, астры, лилии. Красные, белые, розовые, молочные, персиковые...По завершении литургии, это море цветов устремилось к Митрополиту Онуфрию. Каждый, кто пришел, хотел лично поздравить Предстоятеля УПЦ и высказать слова благодарности. Эта очередь растянулась на добрые несколько сотен метров.

Приняв сердечные поздравления, Митрополит Онуфрий обратился к духовенству и мирянам.

«Все, что было сделано за этот период доброго — все это плод наших общих усилий, общих молитв, нашего терпения и смирения. Я желаю, чтобы Господь был с нами и впредь. Чтобы следующие годы, сколько Бог определит прожить и прослужить каждому из нас, чтобы они были успешными, чтобы Господь благословил нашу землю миром. Спаси всех вас Господь», — пожелал Предстоятель УПЦ всем верующим в день 8-летия своей интронизации.

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