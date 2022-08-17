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Новости > Самое дорогое для человека – увидеть Бога: 20 цитат Предстоятеля Упц о Церкви, любви и святости

Самое дорогое для человека – увидеть Бога: 20 цитат Предстоятеля Упц о Церкви, любви и святости

Александра Кудрявцева
17.08.22 16:10
54
Самое дорогое для человека – увидеть Бога: 20 цитат Предстоятеля Упц о Церкви, любви и святости
Главное: Украинская Православная Церковь 17 августа отмечает 8-летие интронизации Митрополита Онуфрия на кафедру Киевских Митрополитов.
13 августа 2014 года Митрополит Онуфрий стал 122 Киевским Митрополитом. Интронизация состоялась 17 августа 2014 года.
 
Детали: Центр информации УПЦ собрал цитаты из проповедей Митрополита Онуфрия, в которых раскрываются духовные истины о вере, добре и любви к Богу.
 
«Задача Церкви — не в том, чтобы достичь экономических или социальных благ, а в том, чтобы привести человека ко Христу, ко спасению».
 
«Человечество должно стать лучше, но это достигается единственным путем — когда пытаться стать лучше будет каждый из нас».
 
«Человек может не учить никого, но если он будет жить благочестиво, если он будет любить Бога и ближнего, то его жизнь, его поступки, его дела будут сильнейшим средством проповеди о Христе. Поэтому каждый человек в свою меру является апостолом и должен быть апостолом, чтобы возвещать мир о красоте Божественной жизни».
 
«Каждая душа человеческая — обитель для Духа Святого, священный град Бога Вышнего».
 
«Бог дает человеку таланты не для того, чтобы он гордился, а для того, чтобы использовал их для проявления любви к Богу и к ближнему».
 
«Когда человек страдает за Бога, он так проявляет свою любовь к Господу. Такого человека Бог наполняет Своей Дивной Божественной благодатью, утешающей в скорбях, болезнях, которая помогает нам жить достойно на земле».
 
«Гибнут мирные люди, которые вообще ни в чем не повинны — это величайшая скорбь, которая сегодня угнетает не только меня, но и всех вас. Мы молимся, чтобы Господь вразумил нападающих, чтобы Господь вразумил их, ибо войну не благословляет Бог».
 
«Святые ничем не отличались от нас, кроме того, что они имели большую любовь к Богу, своему Творцу и любили своего ближнего, как самого себя».
 
«Если будем сохранять в себе любовь к Богу и ближнему, то Божье благословение будет укреплять нас, и мы все преодолеем, что бы ни случилось в жизни».
 
«Самое дорогое для человека — это увидеть Бога, понять Господа, понять Его Божественную любовь к нам. Это огромное счастье для человека. И тот человек, который это узнает, начинает жертвенно любить своего ближнего и любить своего Творца, то есть ради этой любви жертвует своими интересами, помыслами, желаниями. И это величайшее благо, когда человек познает своего Творца».
 
«Нужно любить людей, а грехи не нужно любить. Единственное, что мы должны ненавидеть — это грех. Не друг друга — а грех».
 
«Рай стал доступен для каждого человека. Каждый человек имеет ключ к раю — этот ключ в руке человека, в его воле. Но для того, чтобы стать обитателем рая, нужно освободить себя от греха».
 
«Нужно с любовью учить детей духовной культуре, учить о Боге, учить о людях как творении Божием, учить, чтобы они уважали родных и других людей, чтобы были милосердными».
 
«Не надо бояться отдавать себя в руки Божьи, потому что с Богом даже смерть есть жизнь, потому что Бог — Источник жизни».
 
«Человек, помнящий о своем предназначении, осознает сущность нынешней и будущей жизни. Это оберегает его от многих грехов и помогает идти верным путем ко Христу».
 
«В духовной жизни мы не должны искать легких путей. В духовной жизни нужно искать не меньшее сопротивление, а Истину. И пусть на этом пути может быть тяжело, но нужно идти по нему».
 
«Двери Рая закрываются снаружи и каждому доступны ключи — это смирение и покаяние».
 
«Когда Церковь подвергается нападениям, позору, упрекам, мы должны еще больше проявлять любовь к Ней. Это время, когда мы можем показать свое духовное мужество и подлинную любовь к Богу».
 
«Человек, полный любви к Богу, остается верен Богу, не изменяет Ему. Даже тогда, когда все отвращаются от Бога, он не изменит Богу. И этот человек не изменит ближнему никогда, не изменит своему народу и своей земле».
 
«Молимся, чтобы Господь благословил миром нашу украинскую землю и всех нас живущих на ней. Тогда мы будем сыновьями спасения и вечной жизни».
 
В тему: В УПЦ сегодня отмечают 8-ю годовщину интронизации Митрополита Онуфрия.
 

Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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