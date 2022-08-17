В УПЦ сегодня отмечают 8-ю годовщину интронизации Митрополита Онуфрия

Главное: В Киево-Печерской лавре сегодня верующие Украинской Православной Церкви отмечают 8-ю годовщину интронизации Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, праздничная Божественная литургия состоялась на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.

За Литургией помолились о мире на украинской земле; о избавлении от врага. Предстоятель попросил у Бога милости украинскому народу, чтобы Господь умудрил власть, укрепил мужеством воинов, освободил пленных, исцелил больных и приютил тех, кто лишен дома.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий возвел трех епископов УПЦ в сан архиепископов, а пятерых архиереев — в сан митрополитов.

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел произнес поздравительное слово Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию от имени Священного Синода, архиереев, духовенства, монашества и всем верующих Украинской Православной Церкви.

Блаженнейший владыка поблагодарил за приветствие и выразил благодарность всей пастве за все, что произошло в течение восьми лет Предстоятельского служения.

«Все, что было сделано за этот период хорошего, — это плод наших общих усилий, наших общих молитв, нашего терпения и смирения. Я желаю, чтобы Господь был с нами и далее, чтобы следующие годы — сколько Бог определит каждому из нас прожить — послужить, чтобы они были успешными, чтобы Господь благословил нашу землю миром», — отметил Предстоятель.

Вчера, накануне Дня интронизации, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре совершили всенощное бдение, которое возглавил Митрополит Онуфрий.

Как известно, 13 августа 2014 года Собор епископов Украинской Православной Церкви избрал Предстоятелем УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. 17 августа 2014 года в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре состоялась его торжественная интронизация.

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