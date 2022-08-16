Благотворительный фонд Предстоятеля УПЦ оплатил пребывание в летнем лагере детей, пострадавших от войны

Главное: Благотворительный фонд Блаженнейшего Митрополита Онуфрия «Мир вам» перечислил в детский лагерь «Шанс» 100 тыс. гривен для оплаты отдыха детей, чьи семьи вынужденно покинули свои дома в результате войны.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, первая смена проходила в июле, вторая — с 4 по 16 августа. В первом заезде в лагере отдохнули более ста детей, из них 35 из семей вынужденных переселенцев.

«Дети не только наслаждались отдыхом, но проходили психологическую реабилитацию. Программа включала богослужения, встречи со священниками, консультации опытных психологов, спортивные и туристические мероприятия на открытом воздухе, здоровое питание, игровую психо- и арт-терапию и командные игры. Также дети отправились в традиционный однодневный крестный ход в Бакотский скальный монастырь», — говорится в сообщении.

Детский лагерь «Шанс» находится в одном из самых красивых мест Украины — на реке Днестр возле Бакотского залива в Хмельницкой области.

В тему: Священник УПЦ рассказал, как возникло таинство Соборования.