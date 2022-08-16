Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Благотворительный фонд Предстоятеля УПЦ оплатил пребывание в летнем лагере детей, пострадавших от войны

Благотворительный фонд Предстоятеля УПЦ оплатил пребывание в летнем лагере детей, пострадавших от войны

Александра Кудрявцева
16.08.22 14:58
177
Благотворительный фонд Предстоятеля УПЦ оплатил пребывание в летнем лагере детей, пострадавших от войны

Главное: Благотворительный фонд Блаженнейшего Митрополита Онуфрия «Мир вам» перечислил в детский лагерь «Шанс» 100 тыс. гривен для оплаты отдыха детей, чьи семьи вынужденно покинули свои дома в результате войны.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, первая смена проходила в июле, вторая — с 4 по 16 августа. В первом заезде в лагере отдохнули более ста детей, из них 35 из семей вынужденных переселенцев.

«Дети не только наслаждались отдыхом, но проходили психологическую реабилитацию. Программа включала богослужения, встречи со священниками, консультации опытных психологов, спортивные и туристические мероприятия на открытом воздухе, здоровое питание, игровую психо- и арт-терапию и командные игры. Также дети отправились в традиционный однодневный крестный ход в Бакотский скальный монастырь», — говорится в сообщении.

Детский лагерь «Шанс» находится в одном из самых красивых мест Украины — на реке Днестр возле Бакотского залива в Хмельницкой области.

В тему: Священник УПЦ рассказал, как возникло таинство Соборования.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

16.08.22 10:53

Украинское зерно для Африки... так и не попало в Африку

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
13.08.22 13:45

Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
16.08.22 17:30

Местные жители и туристы массово пытаются бежать из Крыма
16.08.22 17:15

В УПЦ завтра празднуют 8-летие интронизации Митрополита Онуфрия
16.08.22 16:43

Россия собрала вокруг Украины около 800 единиц авиатехники
16.08.22 16:27

Стало известно, кто стоит за взрывами в оккупированном Крыму
16.08.22 15:58

Зеленский пообещал уничтожить всех российских террористов
16.08.22 15:49

В Украине решили запретить пиротехнику
16.08.22 15:35

В Крыму введен режим ЧС
16.08.22 14:59

В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы и пропало росТВ
16.08.22 14:53

Стало известно, когда мужчин начнут выпускать из Украины
16.08.22 14:39

ООН обещает помочь Украине хранить миллионы тонн зерна
16.08.22 16:43

Россия собрала вокруг Украины около 800 единиц авиатехники
16.08.22 15:58

Зеленский пообещал уничтожить всех российских террористов
16.08.22 15:35

В Крыму введен режим ЧС
16.08.22 14:59

В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы и пропало росТВ
16.08.22 13:58

На военной авиабазе под Симферополем прогремели взрывы
16.08.22 13:24

Зеленский создал совет по деоккупации Крыма
16.08.22 12:29

Демилитаризация в действии. В Крыму снова гремят взрывы
16.08.22 09:41

В Киевской области выявили опасную африканскую заразу
16.08.22 09:21

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 43,9 тысяч солдат
15.08.22 21:49

Антоновский мост в Херсоне непригоден для передвижения тяжелой техники, — командование
10.08.22 15:57

Генерал ВСУ рассказал, когда Украина может праздновать победу
11.08.22 16:32

Назван город с самым низким уровнем преступности в Европе
10.08.22 16:58

В Мариуполе прогремел взрыв «сумасшедшей силы»
10.08.22 11:36

ВСУ озвучили результаты обстрела военного аэродрома в Новофедоровке
15.08.22 09:11

Мэр Киева разводится с женой
11.08.22 13:10

Ким Чен Ын заявил о победе над коронавирусом в КНДР
11.08.22 16:38

Генштаб ВСУ говорит, что Лукашенко может бросить в Украину 13 тысяч солдат
10.08.22 16:48

В МВД озвучили огромное число погибших и раненых на аэродроме в Новофедоровке
10.08.22 13:08

Украинцев предупредили, что ситуация с коронавирусом ухудшается
12.08.22 08:41

Появились новые подробности обыска в поместье Трампа
Фото и Видео
Демилитаризация в действии. В Крыму снова гремят взрывы
Демилитаризация в действии. В Крыму снова гремят взрывы
Демилитаризация в действии. В Крыму снова гремят взрывы
Демилитаризация в действии. В Крыму снова гремят взрывы
Опубликовано видео, как украинку выгнали с теннисного матча двух россиянок в США
Опубликовано видео, как украинку выгнали с теннисного матча двух россиянок в США
Легендарный украинский боксер хочет возобновить карьеру
Легендарный украинский боксер хочет возобновить карьеру
Появилось видео смертельного наводнения в Афганистане
Появилось видео смертельного наводнения в Афганистане
В Попасной уничтожена база ЧВК «Вагнер»
В Попасной уничтожена база ЧВК «Вагнер»
Дети в Херсоне нашли гранатомет - теперь в частном доме никто не живет...
Дети в Херсоне нашли гранатомет - теперь в частном доме никто не живет...
7-летняя девочка сожгла свою квартиру из-за... скуки
7-летняя девочка сожгла свою квартиру из-за... скуки
В МВД готовятся к любым сценариям из-за ситуации на ЗАЭС
В МВД готовятся к любым сценариям из-за ситуации на ЗАЭС
В Харькове вооруженный автоматом мужчина чуть не устроил массовую бойню
В Харькове вооруженный автоматом мужчина чуть не устроил массовую бойню
В Великобритании выпустят необычные «королевские» монеты
В Великобритании выпустят необычные «королевские» монеты
fraza.com
Новости блогосферы
09.08.22 19:27

Почему украинцы массово подают на развод?
31.07.22 11:29

Зеленский - пророк и самый лучший президент во Вселенной
28.07.22 08:46

Мы и они: давайте все миром поможем украинскому кинокритику и отцу маленького ребенка выжить
22.07.22 09:21

Документы для выезда украинским мужчинам за границу. Дорого

Опрос

Чем закончится война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.