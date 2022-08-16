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Новости > Священник УПЦ рассказал, как возникло таинство Соборования

Священник УПЦ рассказал, как возникло таинство Соборования

Александра Кудрявцева
16.08.22 13:20
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Священник УПЦ рассказал, как возникло таинство Соборования

Главное: Таинство Соборования (Елеосвящения) имеет евангельское происхождение, его цель — исцеление человека от его недугов — телесных и душевных.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана протоиерей Сергий Ющик рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».

«Православное догматическое богословское учение говорит о том, что Таинства отличаются от других богослужебных обрядов тем, что они имеют Богоустановленность. То есть, источники Таинств черпаем не из богослужебной традиции, не из требований или желаний, а именно из Священного Писания», — сказал отец Сергий.

Священник отметил, что информация о таинстве Соборования берется именно из книг Священного Писания.

«В Ветхом Завете прообразом таинства Соборования использовался елей для освящения или помазывания пророков и царей. Самое главное, что елей использовался для исцеления физических немощей. Из Новозаветных писаний видим, что апостолы мазали маслом многих и они исцелялись», — пояснил настоятель Воскресенского храма.

Он привел указания из книги Послания Иакова, первого архиерея Иерусалимского, брата Божия: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне» (Иак. 5:14).

«Нужно обязательно понимать, что хотя елей и используется для помазывания, но сам он не освящает и не исцеляет. Акцентируем внимание на том, что „молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему“ (Иак. 5:15)», — отметил протоиерей Сергий Ющик.

Он обратил внимание на то, что необходимо, чтобы Соборование совершал канонический священник, а также важна вера человека, который приступает к таинству. В завершении отец Сергий призвал уповать на слова Господа: «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был» (Иез. 33:11).

В тему: Управделами УПЦ рассказал о духовном значении таинства Венчания.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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