Вучич сделал громкое заявление по поводу членства Украины в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич оценил перспективы членства Украины в ЕС. Политик сделал резонансное заявление.

Говоря о переговорах по нашей стране, он отметил: «Часть мирного плана – членство Украины в ЕС с 1 января 2027-го года».

Отмечается также: «Ни Польша, ни Чехия, ни Венгрия, ни Словакия с этим не согласятся. Будут силовые изменения процедур, вопреки регламентам и всему остальному».

По его словам, в нынешнем году в ЕС и в мире будет много расколов по разным вопросам.

Ранее в ЕС сделали важное заявление по поводу членства Украины.