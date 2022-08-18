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Новости > Названы города с самым грязным воздухом

Названы города с самым грязным воздухом

Александр Панько
18.08.22 07:10
260
Названы города с самым грязным воздухом

Главное: Эксперты назвали города с самым грязным воздухом. Среди них – Шанхай и Москва.

Детали: Некоммерческая организация Health Effects Institute (США) и исследовательский институт Institute for Health Metrics and Evaluation в докладе для The State of Global Air составили список городов с самым грязным воздухом. Первые места заняли Шанхай, Москва и Тегеран.

Эксперты говорят, что тут самый высокий уровень загрязнения воздуха диоксидом азота (NO2).

Далее в анти-рейтинге идут Санкт-Петербург, Пекин, Каир, Ашхабад, Минск, Стамбул и Хошимин.

Подчеркивается, что, в отличие от загрязнения атмосферы мелкодисперсными частицами PM2,5, проблема выбросов NO2 мало изучена: это связано с нехваткой наземных станций мониторинга, способных обнаруживать газ.

Информируется, что диоксид азота не так опасен для жизни, как PM2,5, но способен провоцировать различные респираторные заболевания, включая развитие астмы у детей.

Специалисты говорят, что основным источником NO2 являются транспортные средства на двигателях внутреннего сгорания, а наибольший вред исходит от старых автомобилей.

В работе сказано, что самый высокий уровень частиц PM2,5, выделяющихся в воздух при использовании угольных электростанций, сжигании отходов и от транспорта, был зафиксирован в индийских Дели и Колкате, а также нигерийском Кано и перуанском Лима.

В тему: Человечество находится в шаге от ядерного уничтожения.

Тэги: мир, экология

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