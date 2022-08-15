На Киевщине местная власть препятствует совершению богослужений общине УПЦ

Главное: В Иванкове церковной общине Украинской Православной Церкви местная администрация поставила условия относительно проведения богослужений.

Детали: Об этом на своей странице в Фейсбук рассказала прихожанка прихода Алена Павленко, сообщает Центр информации УПЦ.

Власти утверждают, что община УПЦ, у которой отобрали храм, теперь может проводить богослужения лишь с их согласия, подав прошение не позднее, чем за 10 дней.

Настоятелю общины УПЦ в Иванкове 13 августа пришло письмо от местной полиции, в котором сказано, что богослужения общины должны проводиться только с разрешения местной администрации.

«Публичные богослужения, религиозные обряды, церемонии, процессии проводятся каждый раз с разрешения соответствующей местной гос администрации, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета. Ходатайство о выдаче указанного разрешения подается не позднее, чем за десять дней до назначенного срока проведения богослужения», — сказано в письме.

По словам Алены Павленко, таким образом полиция отреагировала на жалобу представителей ПЦУ, недовольных тем, что община УПЦ продолжает свои службы.

«Богослужения в УПЦ проводятся! И община жива. Община УПЦ собирается в старенькой хате для проведения богослужений, но представителям политической церкви Украины этого мало! Ведь их задача уничтожить православную веру!», — сказала Алена Павленко.

Как сообщалось ранее, активисты ПЦУ 21 мая захватили храм УПЦ в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Иванкове Киевской области, опираясь на незаконные решения о перерегистрации.

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