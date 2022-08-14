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Новости > В Житомирской области священники УПЦ передали гуманитарную помощь ВСУ и беженцам

В Житомирской области священники УПЦ передали гуманитарную помощь ВСУ и беженцам

Александра Кудрявцева
14.08.22 13:55
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В Житомирской области священники УПЦ передали гуманитарную помощь ВСУ и беженцам

Главное: Священство и верующие Свято-Николаевского собора Бердичева отправили партию помощи для нужд военных ВСУ, вынужденных переселенцев и нуждающихся.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Житомирской епархии, груз передали в Центральный гуманитарный штаб Бердичева.

«Каждый, кто вносит свой вклад в помощь нашим воинам-защитникам, приближает Победу. Шаги навстречу украинцам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах во время полномасштабного российского вторжения на территорию нашего государства, забота о ближних — дела объединяющие. Вместе мы делаем общее дело ради мира в Украине, ради нынешних и грядущих поколений, ради счастливого будущего», — поделились в епархии.

Прихожане Свято-Петропавловского храма села Рея во главе с настоятелем, протоиереем Евгением Дзядухом, отправили гостинцы для раненых защитников Украины. Воинам передали продукты питания: консервацию, масло, овощи и фрукты, сладости и разные вкусности с искренними пожеланиями восстановить здоровье и укрепиться.

«Скорее поправляйтесь, наши отважные бойцы, сильные духом воины. Низкий поклон вам, защитники Украины. Божьего вам благословения и защиты. Мира земле нашей и народу украинскому. Пусть Господь хранит бесстрашных воинов-героев», — пожелали прихожане.

В тему: Монахи Киево-Печерской лавры передали гуманитарную помощь на Черниговщину.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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