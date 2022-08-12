В Минобороны рассказали, причастна ли Украина к удару по Еовофедоровке

Главное: Глава Минобороны озвучил свое мнение о взрывах в Новофедоровке. По его словам, военные РФ одновременно нарушили правила пожарной безопасности.

Детали: Взрывы на авиабазе России в Крыму 9 августа произошли, вероятно, по причине «нарушения правил пожарной безопасности». Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире датского телеканала DR Denmark в пятницу, 12 августа.

«Мой ответ очень прост: я думаю, что солдаты на этой базе нарушили правила (пожарной безопасности). Они вероятно бросили окурки одновременно в разных местах — и мы увидели результат этого. Так что это очень опасно — курить в небезопасных местах», — отметил чиновник.

По его словам, аэродром являлся основной базой россиян, которую они использовали против Украины.

«Мы увидим спутниковые снимки и тогда поймем, какой на самом деле результат для них. Но я думаю, что они потеряли несколько самолетов, а также бомбы и ракеты. Они используют этот аэродром против Украины. Они бомбят нас, стреляют по нам, запускают крылатые и баллистические ракеты. Это была основная база, чтобы нести беду и зверства в Украину», — подытожил глава Минобороны.

В тему: В Минобороны не знают, что стало причиной взрывов на аэродроме в Крыму.