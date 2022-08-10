В Минобороны не знают, что стало причиной взрывов на аэродроме в Крыму

Главное: В украинском министерстве обороны не знают, что стало причиной взрывов на аэродроме в Крыму. Но в ведомстве довольны произошедшим.

Детали: Украинские военные не могут установить причину взрывов на аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Крыму. Об этом в среду, 10 августа, заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Это как раз то явление, когда мы не можем установить причину, но нас вполне удовлетворяет результат. Официально сообщено, что минус 9 вражеских самолетов и это даже омрачает ту же причину, радость от этого оповещения», — сказала она.

В тему: Стало известно, почему Кремль не будет обвинять Украину в ударах по аэродрому в Новофедоровке.