В Энергоатоме рассказали, как сорвут план россиян переподключить ЗАЭС к Крыму

Главное: У россиян есть план по отключению Запорожской АЭС от энергосети Украины и подключению ее к сети оккупированного Крыма. В таком случае ВСУ могут перебить линии электропередач к станции.

Детали: Если оккупанты попытаются переподключить Запорожскую АЭС к Крыму, то украинские военные могут перебить линии электропередач к станции. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал президент Энергоатома Петр Котин.

Это могут сделать, если ЗАЭС «отрубят» от украинской энергосистемы.

«Станция останется запитанной от украинской энергосистемы, если они продолжат выполнять свою программу. Пока мы их остановили, и ремонтируем эти линии. Наши бригады уже на месте оценивают неисправности. Сейчас в Запорожье уже доставляется дополнительный провод, который нужен для ремонта, и мы будем восстанавливать линии, которые повреждены», — рассказал Котин.

Но если россияне будут пытаться реализовать план по переподключению АЭС к Крыму, то ВСУ перерубит линии передач, заявил глава Энергоатома.

«И, я думаю, это будет правильным решением с точки зрения Украины — перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши Вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость», — заявил Котин.

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