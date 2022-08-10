Ученые выяснили о летучих мышах кое-что невероятное

Главное: Летучие мыши почти не стареют во время спячки. Это выяснили ученые.

Детали: Ученые из Мэрилендского университета в США выяснили о больших бурых летучих мышах кое-что необычное. Уверяется, что они проявляют меньше признаков старения во время спячки.

Это удалось узнать благодаря тесту, который измеряет накопление определенных химических меток в ДНК животного для расчета биологического возраста.

Эксперты провели анализ образцов ДНК, которые были собранные у пятнадцати летучих мышей E. fuscus.

Информируется, что их собирали зимой, когда летучие мыши впадали в спячку, и летом, когда они были активны.

После того, как ученые изучили различия в эпигенетических биомаркерах между спящими и активными животными, оказалось, что около трех тысяч биомаркеров экспрессируются по-разному: из них 77,5% были связаны с выключением генов, что, думают специалисты, приводит к подавлению тех или иных процессов старения организма в период гибернации.

В отчете резюмируется, что данное открытие подкрепляет идею о том, что спячка замедляет процесс старения у широкого круга видов, учитывая, что сурки, у которых также была выявлена такая способность, и летучие мыши не особенно близки на эволюционном древе.

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