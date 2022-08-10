Немецкий министр прокомментировала странные фотографии с Кличко

Главное: Глава МВД Германии смеялась вместе с мэром Киева, несмотря на войну. Нэнси Фезер прокомментировала фотографии с Виталием Кличко.

Детали: Глава МВД Германии Нэнси Фезер оказалась в эпицентре скандала. Об этом пишет издание Die Welt.

Чиновница прокомментировала фотографии из Киева, сделанные в июне. На них она пьет шампанское с мэром Виталием Кличко и, несмотря на войну, смеется.

Украинскую столицу Нэнси Фезер посетила совместно с министром труда и социальной политики Хубертусом Хайлем.

Министр поведала: «Нас пригласили на вечер с послом и с мэром Киева Виталием Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он. Я бы больше так не делала. Потому что это выражает все, что неуместно, когда ты приезжаешь из другой страны».

По ее словам, фотографии в целом соответствовали атмосфере в украинской столице.

Она добавила: «Люди ходят за покупками. В общественных местах снова высаживают цветы. Люди ходят в бары, сидят в кафе, занимаются своими делами».

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