Управделами УПЦ рассказал, как дела милосердия помогут на Страшном суде

Главное: На Страшном Суде участь каждого человека будет определяться по его способности к любви и милости.

Владыка напомнил, что, по словам святых отцов, самым главным источником милости в сердце человека является сострадание.

«Отзывчивость, сострадание и добро в отношении другие людей соединяют нас с ними, ведь, помогая ближнему, обнаруживаем, что человек, в судьбе которого приняли участие, перестает быть для нас чужим, он входит в нашу жизнь», — сказал митрополит Антоний.

Управделами УПЦ отметил, что милость или милосердие — это способность человека откликаться на чужие страдания.

«В Евангелии Господь прямо говорит, что на Страшном Суде участь человека будет определяться его способностью к любви и милости. Если человек исполнил указание Христа — накормил алчущего, напоил жаждущего, был милосердным к заключенным и больным, — значит, для него путь в Царствие Небесное открыт. И наоборот, если во время земной жизни мы не проявили милосердия и сострадательности, значит, и на Страшном Суде не сможем просить у Судии милости к себе», — пояснил архиерей.

Преподобный Исаак Сирин говорил: «Милосердный человек это прежде всего врач своей души, потому что только делами милосердия он может загладить собственные грехи и сподобиться узреть Бога». Также в Священном Писании сказано: «Человек милосердный благотворит душе своей» (Притч. 11:17).

«Когда делаешь что-нибудь другому, себе тем самым делаешь во сто крат больше, ибо Господь все видит и воздаст. Это значит, что, как мы относимся к людям, так и Господь отнесется к нам. Об этом ясно и недвусмысленно говорится в притче о Страшном Суде», — заключил митрополит Антоний.