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Новости > На Сумщине жителям 10-километровой зоны возле границы с РФ рекомендуют эвакуироваться

На Сумщине жителям 10-километровой зоны возле границы с РФ рекомендуют эвакуироваться

Агата Кловская
14.05.24 16:16
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На Сумщине жителям 10-километровой зоны возле границы с РФ рекомендуют эвакуироваться

В Сумской области из-за постоянных атак РФ местным жителям рекомендуют эвакуироваться из 10-километровой зоны эвакуации на фоне интенсивных обстрелов населенных пунктов Белопольской общины. Об этом заявил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона.

«По предложению военного командования, учитывая интенсивность обстрелов населенных пунктов Белопольской общины, была рекомендована эвакуация в 10-километровой зоне. Хотя еще в прошлом году речь шла о 5-километровой зоне», — заявил Артюх.

Отвечая на вопрос, распространяется ли 10-километровая зона для всех территориальных приграничных общин, Артюх отметил, что в прошлом году была объявлена плановая эвакуация для пятикилометровой зоны, в которую входило 115 населенных пунктов.

«И мы осуществляли эту работу постоянно. На сегодняшний день более 12, 5 тысяч населения эвакуировано, из них около 2000 детей», — сказал он.

Напомним, Буданов дал прогноз по ситуации в Харьковской и Сумской областях.

Тэги: Сумская область, эвакуация

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