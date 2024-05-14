ЕС продолжил беспошлинную торговлю с Украиной

Евросоюз окончательно одобрил «торговый безвиз» для Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram.

«ЕС окончательно одобрил „торговый безвиз“ для Украины. Это беспошлинная и бесквотная торговля еще на год. Важная поддержка для наших производителей, экспорта и экономики. Продолжаем интеграцию в ЕС в ускоренном темпе», — написал он.

В свою очередь, «Укринформ» со ссылкой на Еврокомиссию уточняет, что отмена пошлин и квот учитывает «определенные европейские беспокойства». Европейцы согласовали ужесточенные защитные механизмы в случае нарушений на рынке ЕС.

«Дополнительные защитные меры могут быть применены к таким товарам, как куриные яйца, курятина, сахар, овес, кукуруза, крупа и мед. Предохранители будут автоматически применяться, если объем импорта этих товаров будет достигать среднего ежегодного объема импорта из Украины в ЕС в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года», — говорится в сообщении.

Согласованный документ вступит в силу 6 июня и будет действовать до 5 июня 2025 года.

Напомним, в мае 2022 года Европарламент отменил пошлины на весь украинский експорт.