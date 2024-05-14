Усик рассказал о психическом состоянии Фьюри

У Тайсона Фьюри не все хорошо с психическим здоровьем. Так считает чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик.

Украинский боксер даже поставил диагноз своему будущему сопернику — биполярное расстройство.

Именно этим можно объяснить, что обладатель титула WBC постоянно меняет мнение, отрицая свои предыдущие слова.

«У Тайсона биполярное расстройство. Один раз он говорит, что я кролик, что я плохой, полутяжеловес. На следующей неделе говорит, что я хороший боксер, говорит много хороших слов обо мне. Я не думаю об этом. Я сосредоточен только на поединке. У меня нет прогноза, потому что я не эксперт, я только спортсмен. Хорошее сражение, хорошая победа. Парень из Украины Александр „Кит“ Усик — абсолютный чемпион мира», — приводит слова Усика The Stomping Ground.

Напомним, представлен пояс, за который будут биться Усик и Фьюри.