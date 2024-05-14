Крысиный гепатит Е атакует Европу

Кабмин назначил двух временных министров
Противник уже заблокирован: Буданов рассказал о ситуации в Харьковской области
ЕС окончательно одобрил План Украины, — Шмыгаль
В Минздраве сделали заявление о медосмотре мужчин с инвалидностью
Украине пообещали предоставить новое дальнобойное оружие
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 485 430 солдат
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев
Испания готовит новую военную помощь Украине, включающую Leopard 2
В Минздраве объяснили, как действовать при укусе змеи
Зеленский едет в Мадрид для подписания соглашения по безопасности с Испанией, — СМИ