Крысиный гепатит Е атакует Европу

Человечеству грозит новая страшная болезнь — ее распространяют заполонившие Европу крысы. Испанские исследователи впервые в мире обнаружили десятки случаев заболевания людей крысиным гепатитом Е.

Заболевание впервые было выявлено в Гонконге в 2018 году. Инфекция, вызываемая вирусом Rocahepevirus ratti, вызывает множество вопросов.

Около трети крыс в испанских городах — переносчики возбудителя, но нет четкого представления, как он передается человеку. Также неизвестна фактическая заболеваемость, хотя первые результаты показывают, что ежегодно только в Испании регистрируется более сотни случаев.

«Мы имеем дело с совершенно неизвестной зарождающейся болезнью», — заявил Антонио Риверо Хуарес из Института биомедицинских исследований.

Все эксперты сходятся в мнении, что нет оснований полагать, что присутствие вируса и случаи гепатита Е у крыс менее распространены в других странах. Весьма вероятно, что заболевание на самом деле имеет такое же глобальное распространение, как и у грызунов.