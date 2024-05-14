Британский диетолог рассказал, как похудеть без диеты

Популярный диетолог из Великобритании Адам Эназ рассказал, как похудеть без диеты. Эксперт пояснил, в чем суть.

По его словам, употребление йогурта, овсянки, яиц и овощей в качестве перекусов помогает соблюдать суточный дефицит калорийности незаметно.

Говорится, что подобная уловка дает возможность худеть, не придерживаясь определенных диет.

Дело в том, поясняет он, что фундаментальным правилом похудения является снижение количества потребляемых калорий при увеличение расходуемых.

Подобное состояние организма называется дефицитом калорий.

Специалист добавил, что фактическая нехватка калорий для обычной жизнедеятельности, а не употребление определенных продуктов, заставляет организм использовать запасы подкожно жировой клетчатки.

Сказано о том, что для сохранения дефицита калории можно не считать.

Так, для похудения британец предлагает прибегнуть к так называемому «самообману», заключающемуся в употреблении низкокалорийных и сытных продуктов вместо высококалорийных.

Сообщается, что примерами полезных перекусов могут быть греческий йогурт с нулевым содержанием жира и ягодами, легкие супы, овсянка, цельнозерновые тосты с небольшим количеством авокадо, овощной омлет, индейка, творог. Все эти продукты содержат большое количество клетчатки и белка – компонентов, способствующих продлению чувства сытости.

Информируется, что объем порции таких блюд превышает таковой у мюсли, сладких хлопьев, тостов, чипсов и бутербродов, традиционно употребляемых в качестве перекусов.

Резюмируется, что подобное преимущество позволяет худеть более комфортным способом, без постоянного ощущения голода и пустоты в желудке.

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