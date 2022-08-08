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Новости > Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле Евангельского чуда насыщения пятью хлебами тысяч людей

Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле Евангельского чуда насыщения пятью хлебами тысяч людей

Александра Кудрявцева
07.08.22 19:25
271
Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле Евангельского чуда насыщения пятью хлебами тысяч людей
Главное: Если живем в общении с другими, разделяем свои радости и беды, делимся тем, что есть, то никогда не останемся одни.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, об этом сказал митрополит Филарет (Кучеров) в своем слове.
 
«Христос вместе со своими учениками долго путешествовал. Его сопровождали тысячи людей. И вот народ проголодался. Денег, чтобы купить еды, ученики не имели, а потому обратились к Спасителя со словами: „отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи“. Христос ответил им: „не нужно им идти, вы дайте им есть“ (Мф. 14, 15-16). Спасителю приносят то, что было у апостолов — пять хлебов и пару печеных рыб. Этой едой Он насыщает более пяти тысяч человек», — сказал митрополит Филарет.
 
Владыка отметил, что это чудо, которое сотворил Спаситель — непостижимая тайна. «Если бы мы могли видеть это чудо своими глазами, то несомненно получили бы впечатления, которые запомнили на всю жизнь», — добавил он.
 
«Один священник беседовал с очень образованным человеком, ученым, который много лет водил экскурсии по Святыням Израиля. Этот человек говорил, что он может понять и воспринять все чудеса, описанные в Священном Писании, но одно не дает ему покоя. Это было именно чудо умножения хлебов. „Я не верю, — говорил этот человек — что из корзин начал выпрыгивать хлеб и рыба, и не знаю, что с этим делать. А если ты сомневаешься в одном, то вскоре рушится вся система ценностей“. Священник ответил, что чудо умножения хлебов изображает нам событие вторжения небесного уровня бытия в нашу повседневную жизнь. Ведь что такое чудо? Это когда Господь превозмогает, покоряет законы природы, Своими действиями выходит за их пределы. Ведь Он и есть Творец этих законов и в Его власти корректировать их действие», — рассказал архиерей.
 
Митрополит обратил внимание, что на своем бытовом, микроскопическом по сравнению с евангельским, уровне, и мы могли соприкасаться с чудом.
 
«Например, у нас есть какая-то еда, к нам приедет кто-то в гости, и переживая, что этой еды может не хватить на всех, не приглашаем гостя за стол. А потом смотрим — а у нас еще и осталось. И бывает стыдно, что ошиблись в расчетах. А если блюд немного, но все равно угощаем гостя, тогда можем увидеть, что в итоге и нам достаточно и тем, кто пожаловал. Такое маленькое чудо», — привел пример он.
 
Архиерей отметил, что если живем в общении с другими, разделяем свои радости и беды, делимся тем, что есть, то никогда не останемся одни.
 
«Господь прокладывает к сердцу каждого человека особый путь. При этом никого не заставляет, ни на кого не давит. И каждому, кто задает вопрос, предоставляет необходимый ответ. Каждого, кто чувствует духовную и телесную жажду, достаточно насыщает Своими благодатными дарами», — заключил митрополит Филарет.
 
В тему: Львовский митрополит УПЦ рассказал о евангельском чуде исцеления двух бесноватых.

Тэги: Евангелие, УПЦ

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