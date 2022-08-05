Россияне пытаются прорваться сразу на двух направлениях, — Генштаб

Главное: На Донецком направлении враг проводит наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Противник пытается создать благоприятные условия для овладения Соледаром и Бахмутом.

Детали: Генштаб ВСУ обнародовал сводку по военному вторжению РФ по состоянию на утро пятницы, 5 августа.

На Северском направлении противник из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Железный Мост, Гай, Гремяч и Михальчина Слобода Черниговской области и Стариково на Сумщине.

На Харьковском направлении враг стрелял из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Харьков, Борщева, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Богородичного, Мазановки, Гусаровки, Адамовки, Курульки, Крестища, Сулиговки, Довгенького и Большой Камышевахи.

На Донецком направлении враг проводит наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытается создать благоприятные условия для овладения Соледаром и Бахмутом, расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецкой области.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Северск, Николаевка, Стародубовка, Спорное, Кривая Лука, Верхнекаменское, Григорьевка, Серебрянка, Райгородок и Каленики. Шли стрелковые бои.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры неподалеку от Яковлевки, Кодемы, Покровского, Раздолевки, Вершины, Бахмута и Соледара. Вел наступательные и штурмовые действия, но успеха не имел.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из артиллерии и танков вблизи Песков, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Вел наступательные действия, бои продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру вблизи Константинополя, Железнодорожного, Варваровки, Времовки, Марьинки, Гуляйполя, Гуляйпольского, Малых Щербаков, Темировки и Белогорья.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск. Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Николаев, Луч, Лиманы, Новая Заря, Новониколаевка, Кобзарцы, Любомировка, Киселевка, Андреевка, Лозовое, Белогорка, Осокоровка, Потемкино, Зеленая Роща.

Россияне нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в районе населенного пункта Николаевка Одесской области.

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