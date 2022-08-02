Человечество находится в шаге от ядерного уничтожения, — ООН

Главное: По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, сейчас от ядерной войны человечество отделяет всего один просчет. Такой опасности не было со времен Холодной войны.

Детали: Человечество находится всего в одном просчете от ядерного уничтожения. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает CNN.

По его словам, геополитические угрозы, в том числе климатический кризис, пандемия COVID-19 и вооруженные конфликты, подвергают земной шар ядерной угрозе, невиданной со времен Холодной войны.

«Сегодня человечество отделяет всего одно недоразумение, один просчет от ядерного уничтожения», — сказал он на открытии конференции ООН по ядерному договору.

Гуттериш отметил, что около 13 тысяч единиц ядерного оружия находятся в арсеналах по всему миру. Государства тратят сотни миллиардов долларов на «оружие конца света».

«Мы нуждаемся в Договоре о нераспространении ядерного оружия как никогда. Вот почему эта обзорная конференция так важна. Это возможность выработать меры, которые помогут избежать неминуемой катастрофы», — подчеркнул он.

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