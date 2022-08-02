Российские военные называют ВСУ сильнейшей армией в мире, — перехват разговора

Главное: Перехвачен разговор мобилизованного в ряды российской армии жителя временно оккупированного Донецка со своей матерью. Он признался, что украинская армия — самая сильная в мире.

Детали: СБУ перехватила разговор, в котором российский военный признают силу украинских военных и называют ВСУ сильнейшей армией в мире. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Украинская армия — это самая сильная армия во всем мире... Они даже россиян не боятся никого... Это так и есть, реально», — рассказывает мобилизованный в ряды росармии житель временно оккупированного Донецка в перехваченном разговоре своей матери.

Также мужчина говорит, что россияне, если и продвигаются, то с большими потерями.

«А даже если продвигается наша (армия), это очень с большими потерями. Очень большими, очень-очень-очень... У нас батальоны ложатся», — отметил оккупант.

В тему: В Минобороны рассказали о подготовке ВСУ к возможному штурму российских войск.