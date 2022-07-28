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Новости > «Море» верующих, святыни и Крестный ход: в Киево-Печерской лавре отметили День Крещения Руси - репортаж

«Море» верующих, святыни и Крестный ход: в Киево-Печерской лавре отметили День Крещения Руси - репортаж

Александра Кудрявцева
28.07.22 19:40
167
«Море» верующих, святыни и Крестный ход: в Киево-Печерской лавре отметили День Крещения Руси - репортаж

Главное: В Киево-Печерской лавре верующие Украинской Православной Церкви празднуют День Крещения Руси.

Детали: Утро буднего дня в столице. Улица Лаврская. Город неспешно просыпается, увлекая в привычный ритм киевлян, спешащих по своим делам. Если пройти в узкие ворота Троицкого надвратного храма на территорию Киево-Печерской лавры, то можно перенестись будто в другой мир: сотни верующих, которые собрались здесь целыми семьями, духовенство и епископат Украинской Православной Церкви в праздничных одеждах, улыбки детей.

Там за воротами суета, очереди в метро, нервные автомобилисты в утренних пробках, а здесь, в Киево-Печерской обители — ощущение всеобщей радости и благодати.

28 июля у православных праздник — День Крещения Руси и день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. К сожалению, война внесла свои коррективы и в эти торжества, ведь по традиции в День Крещения Руси в Киеве на Владимирской горке проходил праздничный молебен и многотысячный крестный ход по центральным улицам столицы к лаврской обители. На этот раз все торжества были камерно локализованы в лавре.

«Да, жаль, конечно, что нет большого крестного хода. Когда идешь по городу и молишься вместе с десятками тысяч единоверцев, ощущения самые позитивные. С другой стороны, посмотрите сейчас вокруг: все красиво, празднично, мамочки с детками, владыки здесь, наша вера с нами даже в такие непростые времена», — делится своими эмоциями киевлянин Игорь Шивко.

Ближе к 8 утра — «море» мирян и духовенства УПЦ на площади перед Успенским собором. Протяжный звон, раздающийся с лаврской колокольни, призывал верующих к молитве. Возглавить праздничное богослужение прибыл Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ благословил свою паству, духовенство, и по вымощенной цветами и скошенными летними травами дорожке, прошел к алтарю на соборной площади. К цветочной дорожке тут же бросилась детвора, и принялась собирать растения, составляя из них яркие летние букеты. «Девочки, только не топчите цветы, собирайте аккуратно, они же теперь освященные», — руководила подружками дошкольница.

Один из таких букетов девочка лет пяти вручила незнакомцу, молящемуся на лавочке, чем, без сомнения, необычайно растрогала мужчину.

Началась праздничная литургия и мысли сотен верующих слились в единую молитву.

После богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился с проповедью к пастве. «Сегодня, дорогие братия и сестры, святая Церковь молитвенно совершает память святого равноапостольного великого князя Владимира — нашего крестителя и просветителя. Когда-то, в первые годы христианской эры, на нашу землю пришел святой апостол Андрей Первозванный, который принес сюда слово проповеди о распятом и воскресшем Христе. И семя проповеди святого апостола Андрея упало на эту благословенную землю. Время от времени оно приносило свои плоды, но самые обильные плоды это семя принесло в то время, когда жил и правил Великий князь Владимир. Он крестил весь народ, и это было великое торжество и праздник, ведь много тысяч людей пришли ко Христу и из людей нечестивых они стали благочестивыми, из темных — стали светлыми, из жестоких — стали добрыми», — сказал Предстоятель УПЦ.

Также Блаженнейший Митрополит Онуфрий напомнил, что 28 июля в Украине отмечается светский праздник — День Украинской Государственности. И это не случайно.

«Мы, дорогие братия и сестры, также празднуем сегодня и государственный праздник — День Государственности, так как князь Владимир основал такое государство как Киевская Русь. Преемница Киевской Руси — это Украина, ведь мы живем на этой территории и сегодня празднуем день своей государственности. И мы молимся святому князю Владимиру, чтобы он благословил нашу землю, благословил наш народ, чтобы он своими молитвами прекратил кровопролитие на нашей земле. Но мы верим, что с молитвами святого князя Владимира Господь прекратит эти убийства и у нас воцарится мир. Мы молимся святому князю Владимиру, чтобы он дал нам силу исправлять себя самим. Много озвучивают, что человечество должно стать лучше. Да, человечество должно стать лучше, но это делается единственным путем: когда каждый из нас будет пытаться стать лучше. Если мы будем плохими, но будем исправлять других, то мы в этом не преуспеем и позитивных добрых плодов от наших усилий не будет. Каждый из нас должен заглянуть внутрь себя и спросить себя самого: являюсь ли я действительным сыном, потомком святого князя Владимира не только по плоти, но и по духу? Имею ли я ту доброту, любовь к Богу, которую имел князь Владимир? Если мы имеем это в себе — это похвально, но нельзя останавливаться. Все добродетели совершенствуются и человек должен постоянно стремиться становиться лучше. Пусть молитвами святого князя Владимира Господь благословит всех нас. Аминь!» — завершил проповедь Предстоятель УПЦ.

По завершению литургии верующие во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием двинулись крестным ходом к Дальним пещерам Киево-Печерской лавры, где был совершен молебен.

«Сегодня действительно совершенно особый праздник, ведь в эти дни наш народ благодаря князю Владимиру принял православную веру и определил свой путь на многие века вперед. Я рада, что имею возможность молиться Христу здесь на своей земле и ощущать этот подъем чувств. Очень надеюсь, что следующий День Крещения Руси мы будем праздновать уже в мирной Украине и не будем ничего бояться», — поделилась своими эмоциями верующая УПЦ киевлянка Ольга Прокопчук.

Завершились молитвы на могиле Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана), где Предстоятель УПЦ совершил заупокойную литию. Но торжества завершились лишь формально, ведь светлые чувства еще надолго останутся с каждым, кто перенесся в этот день в лаврскую обитель из водоворота суеты мегаполиса.

Анастасия Горобец, Центр информации УПЦ

В тему: Украина — преемница Киевской Руси: Предстоятель УПЦ поздравил верующих с Днем Государственности.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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