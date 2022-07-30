Украина – преемница Киевской Руси: Предстоятель УПЦ поздравил верующих с Днем Государственности

Главное: Крещение изменило князя Владимира, основавшего великую державу — Киевскую Русь, преемницей которой является Украина.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в проповеди во время торжеств в Киево-Печерской Лавре в День Крещения Руси.

"Перед крещением людей святой Владимир молился: "Боже Великий, сотворивший небо и землю, посмотри на новых людей Твоих и дай им познать Тебя, Истинного Бога. Укрепи в них веру правой, неповрежденной. Мне помоги, Господи, против врага моего, чтобы я, надеясь на Тебя, победил все козни его«...Это было великое торжество и великий праздник. Много десятков тысяч человек пришло ко Христу. Из людей нечестивых они стали благочестивыми, из бренных стали светлыми, из жестоких стали добрыми. Святой Владимир до Крещения был довольно жестким человеком, воинственным, развратным, как это было принято в язычестве, но когда крестился, изменился — стал целомудренным, добрым, светлым и его стали называть «Красное Солнышко», от слова «красивый» — «Красивое Солнце», — подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Предстоятель поздравил украинцев с Днем Украинской Государственности.

«Мы, дорогие братья и сестры, празднуем сегодня и государственный праздник — День Государственности, потому что князь Владимир основал такое большое государство, которое называлось Киевская Русь. Сегодня преемница Руси — это Украина», — отметил Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий пожелал верующим, чтобы святой князь Владимир благословил нашу землю, народ и своими молитвами остановил кровопролитие.

«Верим и надеемся, что с молитвами святому князю Владимиру прекратятся убийства и у нас воцарится мир», — сказал Предстоятель.

В тему: Предстоятель УПЦ объяснил, чему можно научиться на примере святого князя Владимира.