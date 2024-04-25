В Белом доме рассказали, к чему привела задержка военной помощи Украине

Из-за многомесячной задержки одобрения помощи Украине в Конгрессе США Киев потерял часть украинских территорий на востоке страны, в том числе Авдеевку, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Из-за задержки с американской помощью, Украина была вынуждена экономить боеприпасы, следствием чего стала потеря территорий, сказал он.

«И хотя сегодняшнее объявление (о начале оказания помощи) является очень хорошей новостью для Украины, они все еще находятся под серьезным давлением на поле боя, и вполне возможно, что Россия может получить дополнительные тактические преимущества в ближайшие недели», — сказал он. Салливан.

«Факт заключается в том, что нам понадобится некоторое время, чтобы выбраться из ямы, которая образовалась за шесть месяцев задержки принятия Конгрессом дополнительной помощи», — добавил советник Байдена.

В то же время, по его словам, украинские войска в ожидании помощи от США смогли нанести «значительные потери» России. С начала 2024 года, по оценкам американских властей, Украина уничтожила более 700 российских бронированных машин и примерно 250 российских танков, «в это время России пришлось продолжать бросать своих солдат в бой без должной подготовки и снаряжения».

Напомним, в США сказали, на сколько хватит одобренной Конгрессом помощи для Украины.