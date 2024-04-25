Психологи рассказали о дружбе кое-что важное

Международная группа психологов из Канады и Великобритании выяснила кое-что важное о дружбе. Появились данные их отчета.

В нем эксперты поведали о том, почему многим людям трудно восстанавливать близкие связи со старыми друзьями.

Специалисты изучили отношение почти 2,5 тысяч человек к восстановлению прежних дружеских связей, барьеры и причины для этого, а также то, могут ли целевые вмешательства побудить их отправить первое сообщение старому другу.

Выяснилось, что большинство участников (90%) потеряли связь с человеком, который им все еще дорог.

При этом значительное число (70%) нейтрально или даже отрицательно отнеслись к идее возобновления общения в тот момент, даже когда они тепло относились к дружбе.

Указывается, что ключевыми барьерами для восстановления общения оказались страх получить отказ, ощущение неловкости и чувство вины.

В то же время, как информируется, лучшими поводами для звонка или сообщения бывшему другу участники назвали его день рождение, а также желание напомнить об общих воспоминаниях.

Сообщается, что с наименьшей вероятностью люди были готовы связываться с прежними товарищами, чтобы попросить их об одолжении.

Оказалось, что большинству людей также трудно обратиться к старому другу, как и без повода заговорить с совершенно незнакомым человеком.

Резюмируется, что данный блок можно преодолеть с помощью практики, поговорив на схожие темы с нынешними друзьями.

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