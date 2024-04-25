Психологи рассказали о дружбе кое-что важное

Международная группа психологов из Канады и Великобритании выяснила кое-что важное о дружбе. Появились данные их отчета.
В нем эксперты поведали о том, почему многим людям трудно восстанавливать близкие связи со старыми друзьями.
Специалисты изучили отношение почти 2,5 тысяч человек к восстановлению прежних дружеских связей, барьеры и причины для этого, а также то, могут ли целевые вмешательства побудить их отправить первое сообщение старому другу.
Выяснилось, что большинство участников (90%) потеряли связь с человеком, который им все еще дорог.
При этом значительное число (70%) нейтрально или даже отрицательно отнеслись к идее возобновления общения в тот момент, даже когда они тепло относились к дружбе.
Указывается, что ключевыми барьерами для восстановления общения оказались страх получить отказ, ощущение неловкости и чувство вины.
В то же время, как информируется, лучшими поводами для звонка или сообщения бывшему другу участники назвали его день рождение, а также желание напомнить об общих воспоминаниях.
Сообщается, что с наименьшей вероятностью люди были готовы связываться с прежними товарищами, чтобы попросить их об одолжении.
Оказалось, что большинству людей также трудно обратиться к старому другу, как и без повода заговорить с совершенно незнакомым человеком.
Резюмируется, что данный блок можно преодолеть с помощью практики, поговорив на схожие темы с нынешними друзьями.
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