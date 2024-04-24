США готовят оружие для Украины на $1 млрд, — СМИ

США готовят внушительный пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составит 1 млрд долларов, сообщает Reuters.
Агентство получило информацию от двух американских чиновников.
«Пакет помощи включает в себя транспортные средства, боеприпасы противовоздушной обороны Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое можно тотчас использовать на поле боя», — говорится в сообщении.
В свою очередь, издание Politico уточняет, что ВСУ получат БМП Bradley, бронетранспортеры M113, Humvee, а также ракеты.
Напомним, сенат США проголосовал за помощь Украине.