США готовят оружие для Украины на $1 млрд, — СМИ

США готовят внушительный пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составит 1 млрд долларов, сообщает Reuters.

Агентство получило информацию от двух американских чиновников.

«Пакет помощи включает в себя транспортные средства, боеприпасы противовоздушной обороны Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое можно тотчас использовать на поле боя», — говорится в сообщении.

В свою очередь, издание Politico уточняет, что ВСУ получат БМП Bradley, бронетранспортеры M113, Humvee, а также ракеты.

Напомним, сенат США проголосовал за помощь Украине.