Предстоятель УПЦ объяснил, чему можно научиться на примере святого князя Владимира

Главное: Все добродетели совершенствуются и человек должен стараться постоянно становиться лучше.

Блаженнейший отметил, что сегодня много говорят о том, что человечеству необходимо становиться лучше, но есть единственный путь, как этого достичь.

«Мы молимся святому князю Владимиру, чтобы он дал нам силу исправлять себя. У нас есть такое желание и многие это озвучивают — стать лучше, человечество должно стать лучше. Да, человечество должно стать лучше, но это делается единственным путем — когда пытаться стать лучше будет каждый из нас», — сказал он.

Предстоятель отметил, что исправлять нужно не других, а себя.

«Если будем плохими, а других будем исправлять, то мы в этом не добьемся никаких результатов, положительных, хороших плодов от наших усилий не будет. Каждый из нас должен заглянуть в себя и спросить: «являюсь ли я настоящим сыном, потомком святого князя Владимира не только по плоти, но и по духу, имею ли ту доброту, любовь к Богу, которую имел князь Владимир, имею ли я любовь к ближнему, которую имел святой князь Владимир, умею ли я прощать ближним, как это делал князь Владимир?», — объяснил он.

Архипастырь считает, что даже если мы это имеем, нельзя останавливаться. «Это похвально, но все добродетели совершенствуются и человек должен стараться постоянно становиться лучше. Если он плохой, то должен стараться стать хорошим, а если добрый, то — становиться еще добрее. Пусть молитвами святого князя Владимира Господь благословит всех нас», — пожелал Митрополит Онуфрий