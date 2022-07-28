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Новости > Предстоятель УПЦ объяснил, чему можно научиться на примере святого князя Владимира

Предстоятель УПЦ объяснил, чему можно научиться на примере святого князя Владимира

Александра Кудрявцева
28.07.22 16:55
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Предстоятель УПЦ объяснил, чему можно научиться на примере святого князя Владимира
Главное: Все добродетели совершенствуются и человек должен стараться постоянно становиться лучше.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.
 
Блаженнейший отметил, что сегодня много говорят о том, что человечеству необходимо становиться лучше, но есть единственный путь, как этого достичь.
 
«Мы молимся святому князю Владимиру, чтобы он дал нам силу исправлять себя. У нас есть такое желание и многие это озвучивают — стать лучше, человечество должно стать лучше. Да, человечество должно стать лучше, но это делается единственным путем — когда пытаться стать лучше будет каждый из нас», — сказал он.
 
Предстоятель отметил, что исправлять нужно не других, а себя.
 
«Если будем плохими, а других будем исправлять, то мы в этом не добьемся никаких результатов, положительных, хороших плодов от наших усилий не будет. Каждый из нас должен заглянуть в себя и спросить: «являюсь ли я настоящим сыном, потомком святого князя Владимира не только по плоти, но и по духу, имею ли ту доброту, любовь к Богу, которую имел князь Владимир, имею ли я любовь к ближнему, которую имел святой князь Владимир, умею ли я прощать ближним, как это делал князь Владимир?», — объяснил он.
 
Архипастырь считает, что даже если мы это имеем, нельзя останавливаться. «Это похвально, но все добродетели совершенствуются и человек должен стараться постоянно становиться лучше. Если он плохой, то должен стараться стать хорошим, а если добрый, то — становиться еще добрее. Пусть молитвами святого князя Владимира Господь благословит всех нас», — пожелал Митрополит Онуфрий.
 
В тему: В Киево-Печерской лавре и во всех храмах УПЦ проходят торжества в честь Дня Крещения Руси.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

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