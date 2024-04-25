Ученые узнали о курицах кое-что неожиданное

Эксперты из Национального исследовательского института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Франции выяснили кое-что новое о домашних курицах. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что эти птицы способны краснеть от злости, радости и других эмоций.

Во время своей работы ученые взялись изучать суссекскую породу кур, за которым наблюдали в течение трех недель, пока те вели обычную жизнь на ферме в долине Луары.

После этого специалисты отобрали 18 тысяч снимков куриц, сделанных в ходе их опыта, и загрузили материалы в программу для анализа уровня покраснения кожи.

В итоге выяснилось, что курицы немного краснеют, когда получают вкусный корм, но во время негативных событий (когда ее, например, ловят), кожа на их мордах становится алой. В состоянии покоя кожные покровы птицы светлеют.

Резюмируется, что данная информация даст возможность лучше понимать их эмоциональное состояние и настроение, а также оценивать благополучие.

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