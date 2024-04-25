Макрон считает, что Европа «может умереть»

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал резонансное заявление. Оно прозвучало во время выступления политика в Сорбонне.

Глава государства сказал: «Риски быть ослабленными, даже вытесненными, в ближайшие годы велики».

Он добавил: «Мы должны ясно осознавать: Европа смертна и может умереть».

Французский лидер заявил: «Риски обеднения для Европы высоки, поэтому ЕС нужна новая стратегия роста и развития».

Также Эммануэль Макрон поведал о необходимости оставаться стратегически и технологически независимыми.

Ранее Макрон предложил прекратить войны в мире на время Олимпиады в Париже.