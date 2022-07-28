В Киеве с начала войны наблюдается свадебный бум

Главное: С начала войны в Киеве зарегистрировали 9120 браков, в то время как в прошлом году за этот же период узаконили отношения всего 1110 пар. В Минюсте напоминают, что с начала полномасштабной войны в Украине упрощена официальная процедура регистрации браков.

Детали: За пять месяцев войны (в период с 24.02 по 23.07) отделы РАГС столицы зарегистрировали 9120 браков. В прошлом году за этот же период в Киеве узаконили отношения всего 1110 пар. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

«Психологи объясняют такую решимость влюбленных желанием справиться со стрессом, что принесла война. Ведь все мы поняли, что реально только сегодня, потому что, что будет завтра — неизвестно, а беззаботного вчера уже нет. Поэтому все больше пар не оттягивают свадьбу, а принимают быстрые решения», — говорится в сообщении.

Кроме того, с начала полномасштабной войны в Украине упрощена официальная процедура регистрации браков: зарегистрировать брак можно в любом РАГСе страны без месячного ожидания, а военнослужащие, полицейские, работники учреждений здравоохранения и другие определенные категории могут зарегистрировать брак даже онлайн, без личного присутствия. Факт регистрации брака также может удостоверяться актом о заключении брака, составленным непосредственно командиром/руководителем на месте службы/работы, руководителем учреждения здравоохранения.

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