Ким Чен Ын заявил, что готов воевать с США

Главное: КНДР готова воевать с США. Об этом заявил Ким Чен Ын.

Детали: Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов противостоять возможной агрессии США. Об этом он сказал, выступая на мероприятии в честь 69-й годовщины перемирия в Корейской войне, передает Reuters.

Кроме этого он осудил администрацию Южной Кореи Юн Сук Еля.

По его словам, любые попытки упреждающего удара по Пхеньяну будут встречены суровым ответом и даже уничтожением.

Он сказал: «Сейчас наши вооруженные силы полностью готовы реагировать на любой кризис, и средства ядерного сдерживания нашей страны также находятся в состоянии полной готовности верно, точно и быстро мобилизовать свою абсолютную мощь для выполнения своей миссии».

Кроме этого, лидер страны добавил: «Если южнокорейский режим и его военные бандиты думают, что могут бороться с нами в военной сфере и с помощью какого-то военного средства или метода превентивно нейтрализовать или уничтожить часть нашей военной мощи, они ошибаются! Такая опасная попытка будет немедленно пресечена мощной силой, а режим Юн Сок Еля и его армия будут уничтожены».

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