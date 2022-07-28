Электронные кошельки украинцев будут работать по-новому

Главное: Появился новый стандарт электронных кошельков в Украине. Его определил НБУ.

Детали: Национальный банк Украины определил структуру формирования номеров платежных счетов пользователей и электронных кошельков согласно требованиям международного стандарта ISO 13616 (стандарт IBAN). Об этом сообщает финансовый регулятор.

Это постановление вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины «О платежных услугах» 1 декабря.

Информируется, что каждый номер платежного счета пользователя и электронного кошелька в стандарте IBAN будет состоять из 29 символов (букв и цифр), как и номер банковского счета.

Отмечается, что подобный унифицированный подход к формированию всех видов счетов, а также электронных кошельков. В частности, он даст возможность ускорить и автоматизировать прохождение платежей в Украине, обеспечит пользователям платежных счетов тот же уровень удобства при осуществлении платежей, что и пользователям банковских счетов.

НБУ заявляет: «Номер платежного счета пользователя и электронного кошелька обязательно будет указываться во всех платежных инструкциях (то есть в распоряжениях пользователя предоставителю услуги о выполнении платежной операции)».

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