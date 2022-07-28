Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 40 230 солдат

Главное: Россия потеряла в войне 40 230 солдат. Уничтожено 1 742 танка.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях россиян на четверг, 28 июля.

Сообщается, что погибли уже 40 230 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 1 742 танка, 3 979 боевых бронированных машин, 894 артиллерийские системы, 258 реактивных систем залпового огня, 117 средств ПВО, 222 самолета, 190 вертолетов, 729 БПЛА оперативно-тактического уровня, 174 крылатые ракеты, 15 кораблей/катеров, 2 854 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 75 единиц специальной техники.

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