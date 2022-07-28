Лига чемпионов: «Динамо» со скрипом прошло «Фенербахче»

Главное: Киевское «Динамо» провело ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Подопечные Мирчи Луческу на выезде обыграли турецкий «Фенербахче» 2:1 и прошли дальше.

Детали: Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2022/23 между турецким «Фенербахче» и киевским «Динамо» завершился победой украинского гранда.

Дебют встречи оказался за хозяевами. «Желтые канарейки» со стартовых минут взялись давить на редуты «Динамо», создав несколько опасных моментов.

Со временем киевляне пришли в себя, отодвинув игру от своих ворот, но на перерыв команды ушли при счете 0:0.

На старте второго тайма у ворот «Динамо» снова был достаточно горячо, но на 54-й минуте произошел ключевой эпизод — Юксек в центре поля скосил Буяльского, получил второй «горчичник» и ушел отдыхать досрочно.

На реализацию большинства «Динамо» потратило всего три минуты. Затяжная атака «бело-синих» завершилась врыванием Кендзеры в штрафную, где поляк обыграл оппонента и прострелил вдоль ворот, а Буяльский точно пробил в одно касание.

Хозяева поля поперли всеми силами вперед, даже заработали пенальти, но Валенсия не смог переиграть Бущана. Однако страж ворот киевлян отразил одиннадцатиметровый.

И все же под занавес основного времени Салаи точным ударом головой после навеса с углового перевел матч в овертайм.

В дополнительное время гости смотрелись заметно активнее и вполне заслуженно добились желаемого результата — победный гол на счету Караваева.

В итоге победа «Динамо» 2:1.

В следующем раунде подопечные Мирчи Луческу встретятся с австрийским «Штурмом». Первый матч состоится 2 августа и будет домашним для «бело-синих». Выездной же поединок киевляне сыграют 9 августа.

В тему: Стало известно, где «Динамо» будет проводить домашние матчи еврокубков.