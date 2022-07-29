Стало известно, какие страны будут вывозить зерно из украинских портов

Главное: Украинское зерно будут вывозить компании из разных стран мира. Сейчас происходит формирование «зеленых коридоров», и компании активно ищут корабли, которые затем будут организованы в караваны.

Детали: Зерно из украинских портов будут экспортировать компании из разных стран мира. При этом фрахтовать корабли они будут из стран Черноморского региона. Об этом в среду, 27 июля, сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков в интервью для Татьяны Поповой.

«Компании могут быть американские, европейские либо еще какие-то, а корабли, которые будут заходить, будут ближайшие, которые есть в этом регионе — украинские, турецкие, грузинские. Какие будут доступны, те и будут фрахтовать», — рассказал министр.

Кубраков добавил, что сейчас происходит формирование «зеленых коридоров», и компании активно ищут корабли, которые затем будут организованы в караваны для экспорта аграрной продукции из украинских портов.

По словам министра, первыми должны начать экспорт именно украинские компании — владельцы грузов.

«Потому что они все же крупные украинские трейдеры. Потому что они уже в состоянии войны, так осторожно скажу. Они уже здесь, они присутствуют, с февраля для них ситуация не меняется. Для них дополнительный риск не является проблемой. Поэтому я уверен, что это будут украинские компании», — отметил глава Мининфраструктуры.

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