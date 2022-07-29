В Мариуполе начали проводить фильтрацию даже пенсионеров

Главное: В Мариуполе россияне начали проводить фильтрацию людей старше 70 лет. Как заявили в горсовете, захватчики видят угрозу даже в пенсионерах.

Главное: Российские военные в Мариуполе начали фильтрацию людей в возрасте от 70 лет. Об этом 27 июля сообщила в Telegram пресс-служба городского совета.

«Уже даже в пожилых людях они видят угрозу. Пенсионерам придется доказывать свою „расположенность“ к оккупантам, которые оставили их без домов, еды, медицины и нормальной жизни. У „русского мира“ под подозрением все», — говорится в публикации.

В тему: Жители Мариуполя стоят в очередях за пропуском на выезд из города.