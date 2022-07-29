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Новости > Ученые назвали новую вероятную причину пандемии коронавируса

Ученые назвали новую вероятную причину пандемии коронавируса

Агата Кловская
27.07.22 15:55
1293
Ученые назвали новую вероятную причину пандемии коронавируса

Главное: Ученые, исследующие возможные причины пандемии коронавируса, сделали заявление. Скорее всего причиной распространения вируса стали животные, проданные на рынке Уханя.

Детали: Согласно новому исследованию, причиной пандемии коронавируса Covid-19, скорее всего, стали животные, проданные на рынке Уханя. Об этом сообщает СNN.

В июне Всемирная организация здравоохранения рекомендовала ученым продолжить исследование всех возможных причин пандемии Covid-19, включая утечку данных из лаборатории.

В двух недавно опубликованных исследованиях используются совершенно разные подходы, но они приходят к одному и тому же выводу: рынок морепродуктов Хуанань в Ухане(Китай), скорее всего, был эпицентром коронавируса.

Исследования, подтверждающие этот факт, были опубликованы во вторник, 26 июля, в журнале Science.

В одном из исследований отмечается, что, хотя «точные обстоятельства (происхождения вирусаред.) остаются неясными», вирус, вероятно, присутствовал у живых животных, проданных на рынке в конце 2019 года. Они содержались близко друг к другу и могли легко обменяться микробами. Однако исследование не определяет, какие животные могли быть больны.

Исследователи определили, что самые ранние случаи Covid-19 были сосредоточены на рынке среди продавцов, которые продавали этих живых животных, или людей, совершавшие там покупки. Они считают, что у животных циркулировали два отдельных вируса, которые распространились на людей.

«Все восемь случаев COVID-19, выявленных до 20 декабря, были зарегистрированы на западной стороне рынка, где также продавались виды млекопитающих, — говорится в исследовании. — Близость к пяти киоскам, в которых продавались живые или недавно забитые животные, была предиктором случаев заболевания людей».

По словам другого соавтора, заведующего кафедрой экологии и эволюционной биологии Университета Аризоны, «необычный» паттерн, возникший в результате картирования этих случаев, был очень четким.

Он отметил, что исследователи нанесли на карту самые ранние случаи, которые не имели никакого отношения к рынку, и эти люди жили или работали в непосредственной близости от рынка.

«Это указывает на то, что вирус начал распространяться среди людей, которые работали на рынке, но затем начал это распространение... в окружающее местное население, когда продавцы заходили в местные магазины и заражали людей, которые работали в этих магазинах», — сказал специалист.

Другое исследование использует молекулярный подход и, по-видимому, определяет, когда первые коронавирусные инфекции перешли от животных к человеку.

Это исследование показывает, что самая ранняя версия коронавируса, вероятно, существовала в разных формах, которые ученые называют А и В. Родословные были результатом по крайней мере двух событий межвидовой передачи людям.

Исследователи предполагают, что первая передача вируса от животного к человеку, вероятно, произошла около 18 ноября 2019 года от линии B. Они обнаружили тип линии B только у людей, которые имели прямое отношение к рынку Хуанань.

Авторы считают, что линия А была введена людям от животного в течение нескольких недель или даже дней после заражения линией В. Линия А была обнаружена в образцах, взятых у людей, которые жили или находились рядом с рынком.

«Эти результаты показывают, что маловероятно, что SARS-CoV-2 широко циркулировал среди людей до ноября 2019 года, и определяют узкое окно между тем, когда SARS-CoV-2 впервые попал в организм человека, и когда были зарегистрированы первые случаи COVID-19, — говорится в исследовании. — Как и в случае с другими коронавирусами, появление SARS-CoV-2, вероятно, произошло в результате многочисленных зоонозных событий».

При этом, исследования не опровергают окончательно теорию утечки из лаборатории.

«Я сам был совершенно убежден в утечке из лаборатории, пока мы не углубились в это очень тщательно и не рассмотрели это гораздо ближе, — сказал один из специалистов. — Основываясь на данных и анализе, который я провел за последнее десятилетие по многим другим вирусам, я убедил себя, что на самом деле данные указывают на этот конкретный рынок».

Чтобы снизить вероятность будущих пандемий, исследователи надеются, что смогут точно определить, какое животное могло заразиться первым и как.

В тему: В ВОЗ назвали причины возникновения новых штаммов коронавируса.

Тэги: ученые, здоровье, исследование, коронавирус, пандемия

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