Стало известно, скoлькo украинцев потеряли работу из-за войны

Главное: Среди тех, кто имел работу до войны, работают 59%. Полноценно работают 34%, удаленно или частично — 19%, а новую работу нашли лишь 6%.

Детали: В июле 2022 года в Украине замедлилась динамика показателей возвращения на рабочие места, которая наблюдалась последние три месяца. Сегодня среди тех, кто имел работу до войны, работают 59%: полноценно — 34%, удаленно или частично — 19%, нашли новую работу — 6%. Таковы данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

При этом возросло количество тех, кто работу все же потерял (с 35% в июне до 39% в июле).

Среди тех, кто потерял работу за время войны, лишь треть активно ее сейчас ищет. Еще 23% думают над этим, и 41% — занимают выжидательную позицию.

Половина работающих испытали снижение зарплаты от 10% и более. У 43% зарплата не изменилась, у 9% — выросла. Больше всего тех, кто почувствовал снижение доходов, среди тех, кто работает сейчас удаленно или частично и предпринимателей. Тогда как среди государственных служащих относительное большинство сохранило предыдущую зарплату.

В тему: Уровень безработицы в Украине одновременно и вырос, и снизился.