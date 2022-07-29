Главное: Российские туристы массово умирают в Турции. Полсотни людей с начала года.

Детали: Новости сегодня таковы: в 2022-м году в Турции фиксируется настоящий мор российских туристов. Скончались уже не менее полусотни людей.

Об этом сообщает посольство РФ, отмечая, что умирают они по разным причинам.

Как информируется, основные из них – обострение хронических заболеваний (прежде всего сердечнососудистых), а также утопления.

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