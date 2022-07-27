В Киеве на крупной взятке погорели два чиновника

Главное: В Киеве задержали двух чиновников на взятке $270 тысяч. Они на протяжении года вымогали деньги у руководителя предприятия, предоставляющего услуги по пассажирским перевозкам маршрутными такси.

Детали: В Киеве правоохранители разоблачили и задержали при получении крупной взятки заместителя директора одного из Департаментов КГГА и директора госпредприятия, которое относится к сфере управления Киевской ОГА. Об этом сообщает Офис генпрокурора в среду, 27 июля.

По данным следствия, чиновники с июля 2021 года требовали от руководителя предприятия, предоставляющего услуги по пассажирским перевозкам маршрутными такси, средства за содействие и несоздание препятствий в его работе. В случае отказа заместитель директора департамента угрожал якобы создать проблемы в работе перевозчика, а также других связанных с ним предприятий.

Директор госпредприятия выступал посредником в договоренностях и передаче средств.

В январе и феврале 2022 года стражи порядка задокументировали получение подозреваемыми двух траншей неправомерной выгоды на общую сумму 51 200 долларов.

После вторжения РФ в Украину злоумышленники приостановили противоправные действия в отношении перевозчиков, но уже в июле возобновили их. Они требовали 220 тысяч доларов за декабрь-июнь 2022 года и за продление договоров на перевозку пассажиров до конца года. При этом договоры уже были подписаны к моменту получения ими средств.

Чиновники были задержаны сразу после получения ими оговоренной суммы. Во время обысков по месту жительства задержанных и в служебных помещениях КГГА, изъяты денежные средства, документы и оружие, происхождение которого устанавливается.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

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