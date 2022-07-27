«Нафтогаз» объявил дефолт по еврооблигациям

Главное: «Нафтогаз Украины» во вторник, 26 июля, объявил дефолт по еврооблигациям. В компании всю ответственность за сложившуюся ситуацию возложили на Кабмин, который запретил какие-либо действия по еврооблигациям без согласования.

Детали: Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» во вторник, 26 июля, объявила дефолт по еврооблигациям. Об этом сообщается на сайте компании.

Сообщается, что по состоянию на 26 июля 2022 года истек срок выплат «Нафтогаза» держателям еврооблигаций.

В компании отметили, что на прошлой неделе Кабмин обязал НАК предпринимать какие-либо действия по еврооблигациям только после отдельного согласования с правительством. Руководство заранее обратилось за согласованием выплат по еврооблигациям, поскольку на счетах было достаточно средств. Однако не получило разрешения провести их.

Отмечается, что дефолт «Нафтогаза» лишает компанию доступа к международному рынку капитала.

В компании всю ответственность за сложившуюся ситуацию возложили на Кабмин, заявив, что своим запретом на выплату правительство фактически взяло на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона.

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