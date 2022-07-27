Украина готова «поделиться» газом с ЕС

Главное: Украина готова предоставить газ в ЕС. Для сохранения энергетической стабильности.
Детали: Украина готова помочь ЕС сохранить стабильность энергетической системы. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
Его цитирует РБК-Украина.
Чиновник сказал: «Использование в полной мере нашего экспортного потенциала электроэнергии свыше 1,5 ГВт позволит европейским государствам заместить 5-6 миллиардов кубометров российского газа».
Он добавил: «Газовые хранилища Украины – крупнейшие в Европе. И мы готовы предоставить 12 миллиардов кубометров для хранения европейских стратегических запасов газа».
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