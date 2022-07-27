Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже более 40 тысяч солдат

Главное: Россия потеряла в войне 40 070 солдат. Уничтожено 1 738 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на среду, 27 июля.

Сообщается, что погибли уже 40 070 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 1 738 танков, 3 971 боевая бронированная машина, 883 артиллерийские системы, 258 реактивных систем залпового огня, 117 средств ПВО, 222 самолета, 190 вертолетов, 726 БПЛА оперативно-тактического уровня, 174 крылатые ракеты, 15 кораблей/катеров, 2 847 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 75 единиц специальной техники.

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