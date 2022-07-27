Трамп заявил, что США поставлены на колени и движутся в ад

Главное: Дональд Трамп критикует руководство США. Он считает, что страну поставили на колени.

Детали: Бывший президент США Дональд Трамп резко высказался о нынешнем положении своей страны. Политик выступил на форуме America First Policy Institute.

Он считает, что сегодня США поставлены на колени и терпят на мировой арене одно унижение за другим, а внутри страны базовые права и свободы находятся в осаде.

Дональд Трамп сказал: «При мне наша страна доминировала в вопросе энергетических ресурсов, цены на бензин и инфляция были низкими, государство уважали в мире. Американскую мечту порвали в клочья, и страны не останется, если не обернуть вспять эту экономическую политику социализма и атаку на цивилизацию. Теперь нашу страну поставили на колени. Кто мог подумать, что это случится».

Экс-президент отметил, что США умоляют другие страны об энергоресурсах, инфляция и цены на бензин бьют рекорды, миллионы незаконных мигрантов вторгаются в страну из-за незащищенных границ.

Политик считает: «США очень быстро движутся в ад».

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