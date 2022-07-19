Священник УПЦ объяснил смысл заповеди «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут»

Антибиотики в Украине теперь по рецепту
Российские войска снова обстреляли Славянск
Россия пригрозила Украине «более жесткими» условиями переговоров, если они возобновятся
Николаев на несколько дней будет закрыт. Названа причина
Украина готовится уничтожить ЧФ РФ и вернуть Крым, — Минобороны
Россияне ударили по центру Краматорска авиационными ракетами
Вслед за Бакановым Рада уволила и Венедиктову
Рада уволила Баканова. Зеленский провел в СБУ кадровые перестановки
Студенты могут сесть за парты уже через месяц
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 38 550 солдат
Число заражений коронавирусом в Украине стремительно растет