Священник УПЦ объяснил смысл заповеди «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут»

Главное: Необходимо уметь делиться и заботиться о другом человеке.

«„Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут“ (Мф. 5:7). Эти слова всегда были руководством для поколений христиан. Нужно уметь жертвовать и помогать другим людям, зная то, что каждый предстанет перед Богом на суд Божий», — сказал отец Сергий.

Священник привел слова Господа: «Если не будете прощать других, то и Отец ваш Небесный не простит вам грехов ваших» (Мк. 11:26).

Он отметил, что уметь прощать — это тоже род милостыни. «И обязательно конечно же уметь делиться, уметь заботится о другом. Это как одна из характеристик христианина», — добавил глава Синодального отдела.

«Верующему человеку очень сложно пройти мимо нуждающегося человека. Для того, чтобы не проходить мимо нужна привычка. Надо обязательно смотреть по сторонам и обращать внимание на тех людей, которые нуждаются. Нужно ставить цели, брать свои небольшие средства именно для раздачи нуждающимся и тогда не будет такой ситуации, что ты подойдешь и скажешь „прости, брат, у меня нечем с тобой поделиться, я уже все раздал“. Эту меру каждый определяет для себя сам», — пояснил протоиерей Сергий Экшиян.