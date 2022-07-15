У жителей Мариуполя россияне требуют 25 тыс. грн за погребение в отдельной могиле

Главное: Российские военные, пользуясь случаем, зарабатывают на мариупольцах на всем. От откровенного мародерства до схем захоронения и торговлей дизтопливом.

Детали: Во временно захваченном Мариуполе российские военные установили собственные цены за погребение — отдельная могила стоит 25 тысяч гривен. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.

«25 тысяч гривен. Такая цена за погребение на кладбище в пгт Ялта погибших мариупольцев в отдельной могиле. За такую ​​цену подразделение МЧС России, базирующееся на побережье Азовского моря, из Мариуполя привозит в Ялту труп погибшего. Местные коллаборанты предоставляют гроб и вырытую могилу. Управляет схемой урзуфский „Мопсик“ — Аврамов Анатолий Константинович», — говорится в сообщении.

Андрющенко отмечает, что оккупанты, пользуясь случаем, зарабатывают на мариупольцах на всем — от откровенного мародерства до схем захоронения и торговлей дизтопливом.

«Цинизм как он есть», — резюмировал советник мэра.

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