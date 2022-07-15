В Минобороны анонсировали серьезные изменения на поле боя в пользу Украины

Главное: По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, на поле боя произойдут серьезные изменения в пользу Украины. Это может произойти уже к концу текущего года.

Детали: В войне с Россией произойдут серьезные изменения в пользу Украины. Это может случиться уже к концу текущего года. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников изданию Financial Times.

«Я надеюсь, что в этом году мы увидим контрнаступательную кампанию, и что она будет успешной», — отметил он.

По словам министра, Украина получит больше систем большой дальности, в частности, американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Украина использовала их за последние три недели для нанесения ударов по российским складам боеприпасов далеко за линией фронта, повредив артиллерийскую машину РФ», — рассказал Резников.

Он отметил, что США сначала опасались, что отправка в Украину HIMARS приведет к эскалации войны, однако теперь партнеры пришлют больше, в том числе с ракетами с дальностью полета 300 км.

«Я думаю, что это поэтапное движение. Мы даем им доказательство того, что мы можем использовать HIMARS с точностью, и мы получим еще большую и большую дальность», — сказал министр.

По его словам, западное оружие имеет большую дальность действия и точность, чем старая украинская артиллерия советских времен, а потому теперь потери украинских военных существенно сократились. Хотя еще в мае на Донбассе они в среднем составляли до 100 человек в день.

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